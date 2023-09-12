Российские онлайн-кинотеатры установили антирекорд по выручке за разовые платежи

Выручка российских онлайн-кинотеатров с разовых платежей в первом полугодии 2023 года упала до 2% — это значит, что пользователи почти перестали покупать отдельные фильмы и сериалы. Об этом говорится в исследовании компании «ТМТ консалтинг».