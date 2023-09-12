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Российские онлайн-кинотеатры установили антирекорд по выручке за разовые платежи

Виктория Шанина
Сегодня в 13:11

Выручка российских онлайн-кинотеатров с разовых платежей в первом полугодии 2023 года упала до 2% — это значит, что пользователи почти перестали покупать отдельные фильмы и сериалы. Об этом говорится в исследовании компании «ТМТ консалтинг».

Как отмечают аналитики, этот показатель — рекордный минимум. Еще в первом полугодии прошлого года разовых платежей было в 4,5 раза больше — 9%.

Причина — «отсутствие голливудских киноновинок и удаление из библиотек прочего фильмового контента западного производства», отмечают в компании. Однако количество подписок от этого сильно не страдает.

«Несмотря на исключение из библиотек видеосервисов значительного объема голливудского контента, российские пользователи не отказываются от подписок и даже готовы увеличивать на них свои расходы», — говорится в исследовании.

По итогам первого полугодия 2023 года крупнейшие игроки рынка — «Кинопоиск», «Иви» и Wink. Такая же картина была и годом ранее.

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