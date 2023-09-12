«Барби» вышла на цифровых площадках

В то же время в Министерстве культуры России считают, что лента не отвечает «целям и задачам, поставленным главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», а на экранах лучше посмотреть качественные отечественные премьеры, такие как «Чебурашка», «Вызов» и «Свидетель».