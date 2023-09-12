«Барби» вышла на цифровых площадках

12 сентября у «Барби» случился цифровой релиз. Теперь картина доступна на зарубежных на цифровых площадках.
В российских кинотеатрах работа Греты Гервиг появится 14 сентября, фильм получит дубляж студии Red Head Sound с полным кастом официальных голосов и переведенными песнями. По информации студии, на показах раньше этой даты демонстрируют версию фильма с обрезанными корейскими субтитрами.
В мировом прокате фильм по куклам Mattel собрал 1,4 млрд долларов и стал самой кассовой картиной 2023 года, обогнав «Супербратья Марио. Фильм». Также «Барби» оказалась самой успешной картиной в истории студии Warner Bros.
В ожидании появления фильма в России некоторые кинотеатры даже стали показывать снятую на камеру пиратскую копию. По словам одного из зрителей, там можно было увидеть «экранку со всратой многоголосой озвучкой и рекламой букмекерской конторы».
В то же время в Министерстве культуры России считают, что лента не отвечает «целям и задачам, поставленным главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», а на экранах лучше посмотреть качественные отечественные премьеры, такие как «Чебурашка», «Вызов» и «Свидетель».