Колумбия установила рекорд по производству кокаина в 2022 году

Как отмечает Financial Times, такая тенденция может быть связана с политикой Густава Петро — первого левого лидера Колумбии. Он призвал пересмотреть подход страны к наркотикам и сказал, что милитаризированный подход, которым пользуются США и его предшественники, провальный, ведь он криминализирует «бедных фермеров», а не рассматривает употребление кокаина как проблему для здоровья населения.