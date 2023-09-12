Колумбия установила рекорд по производству кокаина в 2022 году

В Колумбии в 2022 году выращивание коки и производство кокаина достигло рекордно высокого уровня. Об этом говорится в ежегодном докладе Управления ООН по наркотикам и преступности.
В прошлом году в стране 230 тыс. гектаров земли были засажено кокой — основным ингредиентом при производстве кокаина. Это на 13% больше, чем годом ранее.
Производство кокаина, по подсчетам ООН, в 2022-м увеличилось до 1738 тонн, это на 24% больше, чем в 2021-м. А еще это самый высокий показатель за последние два десятилетия.
«Нас сильно беспокоит, что каждый год в стране наблюдается рост сельскохозяйственных культур коки», — сказала региональный директор УНП ООН Кэндис Уэлш.
Как отмечает Financial Times, такая тенденция может быть связана с политикой Густава Петро — первого левого лидера Колумбии. Он призвал пересмотреть подход страны к наркотикам и сказал, что милитаризированный подход, которым пользуются США и его предшественники, провальный, ведь он криминализирует «бедных фермеров», а не рассматривает употребление кокаина как проблему для здоровья населения.
«Пришло время восстановить надежду и не повторять кровавые и жестокие войны, так называемую войну с наркотиками, рассматривая наркотики как военную проблему, а не как проблему здоровья для общества», — говорил ранее Петро.