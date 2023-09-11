Великобритания отменила для россиян безвизовый транзит в аэропортах

Власти Великобритании запретили россиянам путешествовать транзитными рейсами без виз. Об этом сообщили на сайте британского правительства.
С 6 октября граждане России должны будут получать британские визы, если у них нет виз или вида на жительство США, Канады, Австралии или Новой Зеландии. До 6 октября безвизовый режим будет работать, но не для всех.
Путешествовать транзитом без виз в ближайшие недели разрешат только тем россиянам, которые купили авиабилеты до 0:01 8 сентября. Это послабление в запрете сделают на время переходного периода.
Ранее путешественники из России могли в большинстве случаев летать транзитом через Великобританию без необходимости получать визу страны. Визы требовались только тем, кто делал пересадку в небольших аэропортах и повторно должен был проходить паспортный контроль.