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В Китае задержали туристку, которая пыталась провезти 20 экзотических животных под одеждой

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:08

В порту Футянь задержали женщину, которая пыталась перевезти под одеждой двадцать экзотических животных через границу материкового Китая и Гонконга. Об этом сообщил Global Times.

Таможенники посчитали, что туристка выглядит достаточно нелепо из‑за облегающей одежды и странной походки. Они решили досмотреть женщину и обнаружили на ней 15 змей, четырех многоножек и ящерицу.

Все существа оказались экзотическими. Теперь женщине грозит наказание за контрабанду девяти королевских и шести иглокожих змей, четырех перуанских гигантских многоножек и ящерицы.

Задержанная преступница — уже не первая, кого остановили в порту Футянь. Ранее там же обнаружили женщину, прятавшую под одеждой 16 живых малазийских ящериц с парусиновыми плавниками.

Торговля такими животными, их перевозка и отправка по почте запрещена. Они контролируются национальным департаментом по управлению видами, находящимися под угрозой исчезновения.

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