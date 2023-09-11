В Китае задержали туристку, которая пыталась провезти 20 экзотических животных под одеждой

В порту Футянь задержали женщину, которая пыталась перевезти под одеждой двадцать экзотических животных через границу материкового Китая и Гонконга. Об этом сообщил Global Times.
Таможенники посчитали, что туристка выглядит достаточно нелепо из‑за облегающей одежды и странной походки. Они решили досмотреть женщину и обнаружили на ней 15 змей, четырех многоножек и ящерицу.
Все существа оказались экзотическими. Теперь женщине грозит наказание за контрабанду девяти королевских и шести иглокожих змей, четырех перуанских гигантских многоножек и ящерицы.
Задержанная преступница — уже не первая, кого остановили в порту Футянь. Ранее там же обнаружили женщину, прятавшую под одеждой 16 живых малазийских ящериц с парусиновыми плавниками.
Торговля такими животными, их перевозка и отправка по почте запрещена. Они контролируются национальным департаментом по управлению видами, находящимися под угрозой исчезновения.