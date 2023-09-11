Дмитрий Песков призвал россиян участвовать в Олимпийских играх как нейтральных атлетов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал российских спортсменов участвовать в Олимпийских играх в статусе нейтральных атлетов. Об этом сообщило РИА «Новости».
Песков заявил, что поддерживать уровень отечественных спортсменов «без международных соревнований невозможно». При этом «сохранить очень высокий уровень наших спортсменов», по его словам, «чрезвычайно важно».
«Мы знаем, что все-таки будут спортсмены, которые в личном качестве примут участие в этих Играх. Я убежден, что надо принимать участие таким образом», — подчеркнул пресс-секретарь президента.
Он также отметил, что Россия «хорошо движется по пути популяризации спорта как такового». Вовлеченность населения в спорт, как заявил Песков, «растет».
Ранее Исполком Международного олимпийского комитета порекомендовал спортивным федерациям допустить до соревнований российских и белорусских спортсменок, которые не поддерживают вооруженные действия на территории Украины.
При этом организация посоветовала не привлекать команды из России и Беларуси к турнирам по игровым видам. К этой мере предложили прибегнуть в том числе на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Международная федерация плавания уже разрешила россиянам и белорусам участвовать в индивидуальных соревнованиях в нейтральном статусе. Командные турниры для спортсменов пока остаются под запретом.