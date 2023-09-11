Улицы португальского городка затопило красным вином

В португальском городке Анадия разорвались два винных резервуара, из‑за чего улицы затопило красным вином. Об этом пишет Jornal de Notícias.
ЧП произошло на винном заводе Destilaria Levira. Причины разрушения винных резервуаров пока не установлены. Как отмечает Diário de Coimbra, всего на улицы хлынуло 2,2 млн литров пригодного для употребления вина.
В городском совете отметили, что удалось не допустить попадания вина в реку и тем самым предотвратить экологическую катастрофу. Пожарные Анадии смогли вычерпать жидкость и доставить ее на очистные сооружения.
Жертв в результате инцидента нет, но городу и винному заводу нанесен материальный ущерб. Компания Destilaria Levira взяла на себя ответственность за расходы, связанные с очисткой и устранением повреждений.