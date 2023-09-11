Шон Леви вернется к режиссуре сериала «Очень странные дела»

Американский кинематографист Шон Леви, работавший над сериалом «Очень странные дела», вновь станет постановщиком эпизодов шоу. Об этом сообщил Collider.
Леви вернется к режиссуре сериала в пятом эпизоде. Он намерен поставить по меньшей мере одну из финальных серий. Леви становился режиссером эпизодов в каждом сезоне шоу.
Всего на счету кинематографиста — восемь серий. Изначально Леви стал постановщиком шоу из необходимости, но затем всерьез увлекся режиссурой «Очень странных дел» и стал автором в том числе нашумевшего эпизода «Дорогой Билли».
«Я снимал эпизоды каждый год. Это часть нашего братства. Это часть моей приверженности и моей любви к этому шоу, я связан с ним как режиссер, а также как исполнительный продюсер», — поделился Леви.
Ранее Леви рассказывал, что стал режиссировать сериал, чтобы выиграть время для братьев Даффер во время работы над первым сезоном. Он занял режиссерское кресло, чтобы Дафферы могли закончить сценарии финальных серий сезона.
«Я и не подозревал, что мне повезет попасть в один из самых знаковых моментов в истории телевидения», — говорил он, отмечая, что в последующих сезонах вновь становился постановщиком из‑за суеверий.
Последний сезон «Очень странных дел» должен выйти на экраны в 2025 году. О точной дате релиза пока говорить сложно из‑за продолжающейся забастовки голливудских сценаристов и актеров, замедляющей работу над проектом.