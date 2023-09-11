Россияне практически перестали покупать фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах

Директор по взаимодействию с индустрией «Яндекса» Ксения Болецкая пояснила, что раньше продажа прав на показ конкретной единицы контента позволяла сервису получать громкие голливудские блокбастеры вскоре после премьеры в прокате, но теперь такого не бывает. Kion и «Кинопоиск» такие лишения называли некритичными, поскольку в приоритете всегда была подписная модель.