Россияне практически перестали покупать фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах

Доходы онлайн-кинотеатров от покупок и аренды отдельного фильма или сериала в первом полугодии 2023-го упали до рекордного минимума, сообщают «Ведомости». От совокупной выручки они составляют всего 2%.
Доля доходов от таких продаж в суммарной выручке стримингов снизилась с 8% в 2021 году до 4,2% в 2022-м. У «Кинопоиска» она опустилась ниже 1%.
Директор по взаимодействию с индустрией «Яндекса» Ксения Болецкая пояснила, что раньше продажа прав на показ конкретной единицы контента позволяла сервису получать громкие голливудские блокбастеры вскоре после премьеры в прокате, но теперь такого не бывает. Kion и «Кинопоиск» такие лишения называли некритичными, поскольку в приоритете всегда была подписная модель.
При этом в январе — июне 2023-го рынок видеосервисов вырос на 30% — до 42,3 млрд рублей. Большую долю занимают доходы от подписок, каждая из которых есть как минимум у 14 млн домохозяйств.