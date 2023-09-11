Sony запустила программу «опеки» для своих собак-роботов, от которых отказались их владельцы

Sony запустила программу «опеки» своих собак-роботов ERS-1000 Aibo, которые владельцам больше не нужны. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на сайт компании.
ERS-1000 Aibo представили на рынке пять лет назад в рамках перезагрузки линейки роботов-собак, запущенной еще в конце девяностых. Роботам Aibo, от которых отказались, ищут «приемных родителей» — в медицинских учреждениях, домах престарелых и других организациях, которым может пригодиться в работе эмоциональная поддержка.
Перед тем как передать роботов, Sony отремонтирует и протестирует устройства. Компания планирует взимать с «приемных родителей» Aibo плату за услугу, часть из нее пойдет на обслуживание и ремонт других роботов.
Aibo не рекламировался исключительно как устройство для эмоциональной поддержки, но легко понять, почему его можно использовать как таковое. ERS-1000 реагирует на голос и прикосновения (с помощью датчиков) и даже оснащен камерой, которая помогает распознавать членов семьи. Робот может пригодиться тем, кто не может завести настоящую собаку.