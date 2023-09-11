Sony запустила программу «опеки» для своих собак-роботов, от которых отказались их владельцы

Aibo не рекламировался исключительно как устройство для эмоциональной поддержки, но легко понять, почему его можно использовать как таковое. ERS-1000 реагирует на голос и прикосновения (с помощью датчиков) и даже оснащен камерой, которая помогает распознавать членов семьи. Робот может пригодиться тем, кто не может завести настоящую собаку.