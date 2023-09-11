Песков: «тем, кто стал врагами нашей страны» не стоит готовиться к возвращению в Россию

Уехавшие за рубеж россияне рано или поздно вернутся, но к возвращению не стоит готовиться «тем, кто стал врагами нашей страны». Об этом в интервью РБК заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
По его словам, возвращению россиян будет способствовать стабильность российской экономики и «негативные экономические тенденции во многих странах, куда эти люди уехали». Песков считает, что российская экономика демонстрирует хорошие показатели, несмотря на «недружественную атмосферу» — западные санкции.
Представитель Кремля назвал нормальным, что некоторые россияне в какой‑то период своей жизни уехали за границу в поиске более комфортных условий, к примеру во время пандемии. При этом он заявил, что «тем, кто стал врагами страны» «вряд ли найдется место у нас на родине».
На вопрос, планируют ли власти принимать какие‑то меры, чтобы возвращать уехавших, пресс-секретарь президента ответил, что «меры могут быть только в виде привлекательности нашей страны».
В прошлом году было две волны массовой миграции из России — после начала военной операции на Украине и после объявления частичной мобилизации. Точных оценок того, сколько человек покинуло страну, нет.
По информации ФСБ, число выездов россиян с июля по сентябрь 2022 года в Казахстан, Армению, Кыргызстан, Таджикистан, Монголию и Абхазию стало рекордным за пять лет. Всего за эти месяцы россияне 9,7 млн раз покидали страну, что почти в два раза больше, чем в первый квартал года. По оценке Росстата, с января по сентябрь 2022-го из России выехали 419 тыс. человек по сравнению с 202 тыс. за аналогичный период предшествующего года.
В марте власти Армении сообщили, что в страну в 2022 году прибыло более 110 тыс. россиян. Национальная служба статистики Грузии оценивала приток релокантов из России за прошлый год в 62,3 тыс. человек. Forbes со ссылкой на источники писал, что РФ за две недели после объявления мобилизации покинули около 700 тыс. человек. В Кремле отрицали эти данные, однако подсчеты The Bell* и RTVi дали похожие результаты. В мае 2023 года Минобороны Великобритании оценивало возможное число уехавших из России в 1,3 млн человек.
* The Bell внесен Минюстом в список иностранных агентов.