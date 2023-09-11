Песков: «тем, кто стал врагами нашей страны» не стоит готовиться к возвращению в Россию

По информации ФСБ, число выездов россиян с июля по сентябрь 2022 года в Казахстан, Армению, Кыргызстан, Таджикистан, Монголию и Абхазию стало рекордным за пять лет. Всего за эти месяцы россияне 9,7 млн раз покидали страну, что почти в два раза больше, чем в первый квартал года. По оценке Росстата, с января по сентябрь 2022-го из России выехали 419 тыс. человек по сравнению с 202 тыс. за аналогичный период предшествующего года.