Третьяковка предложила Росатому создать капсулу для «Троицы» Рублева

Эксперты считают, что создать подобную капсулу можно — есть технологии и материалы, и сделать это нужно сейчас. «В Троицком соборе (туда отправится икона после реставрации. — Прим. ред.) по ряду причин климат плохо поддается управлению: из‑за обилия людей, свечей, из‑за маленькой площади», — рассказал заведующий лабораторией климата музеев и памятников архитектуры ГОСНИИР Виктор Дорохов.