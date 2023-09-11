Третьяковка предложила Росатому создать капсулу для «Троицы» Рублева

Третьяковская галерея предложила Росатому создать специальную климатическую капсулу для иконы «Троица» Андрея Рублева. Об этом сообщает РБК со ссылкой на знакомый с ходом переговоров источник и на подтверждение источника в госкорпорации.
В Росатоме ждут уточненного технического задания от Третьяковки, добавил собеседник. Госкорпорация владеет дочерней инжиниринговой компанией «Элерон», которая занимается разработкой и производством высокотехнологичных систем защиты и безопасности, напомнил он.
Эксперты считают, что создать подобную капсулу можно — есть технологии и материалы, и сделать это нужно сейчас. «В Троицком соборе (туда отправится икона после реставрации. — Прим. ред.) по ряду причин климат плохо поддается управлению: из‑за обилия людей, свечей, из‑за маленькой площади», — рассказал заведующий лабораторией климата музеев и памятников архитектуры ГОСНИИР Виктор Дорохов.
Заявление экспертов о необходимости транспортировать «Троицу» только в специальной капсуле, которая самостоятельно поддерживала бы необходимый памятнику искусства микроклимат, появилось сразу после принятия решения о выдаче иконы церкви, отмечает РБК.
Сейчас «Святая Троица» находится во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика Грабаря. Икона считается главным произведением Андрея Рублева. Она была создана иконописцем в период между 1422 и 1427 годами для Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря.