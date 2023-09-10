Критики высоко оценили новое аниме Хаяо Миядзаки

Аниме-фильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица», который показали на кинофестивале в Торонто, получил оценки на сайтах-агрегаторах.
На Metacritic у картины 89 баллов на основе 18 рецензий и отметка must-see. Это очень хороший результат, выше оценку на Metacritic получало лишь одно аниме Миядзаки — «Унесенные призраками», у которых 96 баллов. «Навсикая из долины ветров», «Мой сосед Тоторо» и «Рыбка Поньо на утесе» набрали по 86 баллов.
На Rotten Tomatoes у «Мальчика и птицы» рейтинг свежести держится на уровне 100% при 28 критических рецензиях.
Премьера «Мальчика и птицы» (в оригинале с японского название картины переводится «Как поживаете?») состоялась в Японии 14 июля. На родине картина уже собрала 50 млн долларов. В России аниме выйдет в широкий прокат в ноябре 2023 года.
Производство «Мальчика и птицы» заняло у студии Ghibli 7,5 года. Создатели намеренно отказались от привычной промокампании — у фильма не было ни трейлеров, ни синопсиса, а до выхода картины зрители могли увидеть лишь один постер.