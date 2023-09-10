Критики высоко оценили новое аниме Хаяо Миядзаки

На Metacritic у картины 89 баллов на основе 18 рецензий и отметка must-see. Это очень хороший результат, выше оценку на Metacritic получало лишь одно аниме Миядзаки — «Унесенные призраками», у которых 96 баллов. «Навсикая из долины ветров», «Мой сосед Тоторо» и «Рыбка Поньо на утесе» набрали по 86 баллов.