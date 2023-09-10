Владельцы систем видеонаблюдения нашли в своих аккаунтах записи с камер других людей

8 сентября один из участников реддит-сообщества Wyzecam опубликовал скриншот с сайта компании, где увидел чужой дом. «Пошел проверить свои камеры, а они все пропали и заменились на новые, а это не мое! Извиняюсь, если это ваш дом и собака. Я не хочу, чтобы это появлялось [в моем аккаунте] так же сильно, как и вы!», — написал он.