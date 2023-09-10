Владельцы систем видеонаблюдения нашли в своих аккаунтах записи с камер других людей

Пользователи камер видеонаблюдения Wyze наткнулись в своих аккаунтах на записи, сделанные с камер других людей. Они выкладывают скриншоты из чужих жилищ и делятся тем, что увидели.
8 сентября один из участников реддит-сообщества Wyzecam опубликовал скриншот с сайта компании, где увидел чужой дом. «Пошел проверить свои камеры, а они все пропали и заменились на новые, а это не мое! Извиняюсь, если это ваш дом и собака. Я не хочу, чтобы это появлялось [в моем аккаунте] так же сильно, как и вы!», — написал он.
В комментариях другие клиенты Wyze поделись такой же проблемой. Они рассказали, что видели чужие спальни и голые тела. «Безумие. Как людям чувствовать себя в полном комфорте, имея такие камеры в своих спальнях», — написал один из них.
Другие в шутку извинялись перед теми, кто мог случайно увидеть их «голые толстые задницы». «Мне кажется, Wyze делает все возможное, чтобы выйти из бизнеса. Я поражен тем, насколько она ужасна», — попытался предсказать судьбу компании комментатор.
Wyze подтвердила The Verge, что записи с камер смешались из‑за сохранявшейся в течение 30 минут «проблемы с веб-кэшированием». Служба поддержки клиентов заверила, что работает над устранением неполадок.
У пользователей Wyze не первый раз возникает повод переживать за конфиденциальность их данных. Компания уже подвергалась критике за слабую защиту, когда в прошлом году у нее обнаружили брешь в системе безопасности, которая позволяла хакерам получать доступ к хранилищу видео в течение трех лет.