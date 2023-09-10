«Аэрофлот» провел на рейсе SU1702 Москва — Владивосток мероприятие «Вино на высоте». «Подробностями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе авиаперевозчика.
Пассажиры всех классов Boeing 777 попробовали лучшие образцы российского вина и познакомились с винными картами, в которых рассказывалось о происхождении и вкусовых характеристиках каждой марки.
Пассажирам эконом- и комфорт-классов предложили сухие белые и красные вина от кубанского винодельческого предприятия полного цикла. Бизнес путешественники продегустировали крымское белое и розовое игристое вино экстра брют. Из тихих вин были сухие белые и красные.
Проект «Вино на высоте» приурочен к Восточному экономическому форуму, который проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября.
В июле «Аэрофлот» расширил винную карту, добавив в нее новые марки отечественных вин. С августа пассажиры бизнес-класса могут попробовать вина от виноделен «Усадьба Дивноморское» и «Криница», а также игристое от «Шато Тамань». Для пассажиров экономкласса доступны один сорт от «Шато Тамань» и позиция от «Анима Аристов».