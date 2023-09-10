В июле «Аэрофлот» расширил винную карту, добавив в нее новые марки отечественных вин. С августа пассажиры бизнес-класса могут попробовать вина от виноделен «Усадьба Дивноморское» и «Криница», а также игристое от «Шато Тамань». Для пассажиров экономкласса доступны один сорт от «Шато Тамань» и позиция от «Анима Аристов».