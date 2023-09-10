В Китае набрал популярность стиль «подходит для замужества». Некоторые женщины выступают против него

В то время как общество на фоне растущих расходов на жизнь и воспитание детей борется с призывами правительства создавать семьи, некоторые влиятельные женщины запустили в сети тренд, выставляя себя более привлекательными для потенциальных мужей. Китай, как и большая часть стран Восточной Азии, борется с демографическим кризисом: пожилого населения становится больше, в то время как молодое не спешит с браками и детьми, а то и вовсе отказывается от них.