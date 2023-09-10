В Китае набрал популярность стиль «подходит для замужества». Некоторые женщины выступают против него

В социальных сетях Китая разгорелись споры по поводу тенденции некоторых женщин одеваться и вести себя так, чтобы они поскорее нашли себе мужа. Среди атрибутов стиля «подходит для замужества» — макияж пастельных тонов и скромная одежда, пишет The Guardian.
В то время как общество на фоне растущих расходов на жизнь и воспитание детей борется с призывами правительства создавать семьи, некоторые влиятельные женщины запустили в сети тренд, выставляя себя более привлекательными для потенциальных мужей. Китай, как и большая часть стран Восточной Азии, борется с демографическим кризисом: пожилого населения становится больше, в то время как молодое не спешит с браками и детьми, а то и вовсе отказывается от них.
Газета отмечает, что элементы «брачного» стиля отчасти заимствуются из дорамы «Блестящие девушки» о женщине, которая хочет как можно быстрее выйти замуж. Одна из звезд шоу, И Сун, присоединилась к тренду, порекомендовав одежду в стиле «подходит для замужества», но столкнулась с критикой.
«Подходит для того, чтобы быть женой — это не комплимент, это оскорбительно», — написала одна из комментаторок в соцсети Weibo. Другая назвала себя «суперфеминисткой, которая любит спорить», заниматься спортом и ходить по магазинам, а также выбрала стиль «трудно выйти замуж». Как пишет The Guardian, китайское правительство не перестает давить на феминистские группы.
Один из комментариев, набравший более 260 тыс. лайков и ответов, гласил: «Есть несколько кулинарных блогеров, и каждый день [под постами] люди пишут: „Я действительно хочу иметь такую жену“. Хорошо, мы поняли: тебе нужна бесплатная горничная».
Некоторые женщины заявили, что сторонники «брачной» тенденции хотят сделать женщин единственными ответственными за привлекательность в паре и свести их ценность к собственности. По мнению некоторых, мужчины делят женщин на две категории — «подходит для развлечений» и «подходит для того, чтобы быть женой».
В прошлом году Китай зафиксировал первое снижение численности населения за более чем 60 лет. В ООН предполагают, что к 2050 году население страны сократится на 109 млн человек.