В Москве пятеро детей отравились кексами с каннабисом

История случилась 8 сентября в одном из домов на Ленинском проспекте в районе Теплый Стан, пишет Shot. В одной квартире там проживают 35-летняя женщина с тремя сыновьями и двумя дочерьми, мальчикам 1 год, 6 месяцев и 9 лет, девочкам — 4 и 12 соответственно, также с ними сожительствует 25-летний племянник женщины.
Вечером 8 сентября после ужина мама с детьми пила чай с найденными в холодильнике кексами, после чего им вшестером стало плохо, продолжается пост Shot, и женщина вызвала скорую.
Семейство доставили в Филатовскую больницу, сообщает Baza, где врачи поставили детям диагноз «отравление каннабисом» и поместили в токсикологическую реанимацию. Доктора поделились информацией о подозрительном заболевании с полицией, а те обратились к матери.
Выяснилось, что племянник принес кексы домой и оставил в холодильнике, не рассказав об этом никому из членов семьи, передает Shot. Когда стало известно о массовом отравлении в семье, он рассказал об этом МВД, сейчас мужчина задержан. Дальше версии телеграм-каналов расходятся: Shot утверждает, что семью откачали и вернули домой, Baza — что дети по-прежнему проходят лечение.