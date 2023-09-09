В Москве пятеро детей отравились кексами с каннабисом

Выяснилось, что племянник принес кексы домой и оставил в холодильнике, не рассказав об этом никому из членов семьи, передает Shot. Когда стало известно о массовом отравлении в семье, он рассказал об этом МВД, сейчас мужчина задержан. Дальше версии телеграм-каналов расходятся: Shot утверждает, что семью откачали и вернули домой, Baza — что дети по-прежнему проходят лечение.