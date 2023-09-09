О курьезном инциденте в городке Сент-Леонард в Линкольншире сообщили владельцы кафе Seascape в своей группе в фейсбуке*. «Если кто‑то слышал громкий вой полицейских сирен в вчера в 21:30, то просим вас не беспокоиться. Они направлялись в Обсерваторию после того, как кто‑то сообщил о массовом убийстве в нашем здании, увидев несколько человек, лежащих на полу. На самом деле оказалось, что это был класс йоги в медитации», — говорится в заявлении кафе.