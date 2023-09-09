В Англии будничное занятие йогой прервали полицейские. Их вызвали на место, потому что лежащих на полу учеников и тренера перепутали с жертвами массового убийства, пишет Insider.
О курьезном инциденте в городке Сент-Леонард в Линкольншире сообщили владельцы кафе Seascape в своей группе в фейсбуке*. «Если кто‑то слышал громкий вой полицейских сирен в вчера в 21:30, то просим вас не беспокоиться. Они направлялись в Обсерваторию после того, как кто‑то сообщил о массовом убийстве в нашем здании, увидев несколько человек, лежащих на полу. На самом деле оказалось, что это был класс йоги в медитации», — говорится в заявлении кафе.
Кафе расположено в здании обсерватории на берегу Северного моря. В ней часто проводят выставки, а также занятия йогой по вечерам, говорится на страничке заведения. Его владельцы просят посетителей об этом не забывать и не принимать участников занятий за «какой‑либо безумный культ или клуб сумасшедших».
Инструктор по йоге Милли Лоус рассказала The Washington Post, что проводила занятия с семью учениками в кафе Seascape. По её словам, занятие шло к концу, она зажгла в комнате свечи и попросила учеников принять шавасану или «позу трупа», а сама начала бить в традиционный бубен. Тогда она заметила двух людей с собаками, которые заглядывали в окна кафе, но не придала этому значения.
«Только после того, как мы ушли, я узнала, что эти люди позвонили и сообщили о массовом убийстве; будто кто‑то в плаще ходит и перешагивает через моих учеников, будто это какой‑то ритуал, а люди на полу на самом деле мертвы», — передает Лоус.
Представитель полиции Линкольншира сообщил Insider, что полицейских вызвали «из добрых намерений». «К нам поступил звонок в связи с опасениями за здоровье посетителей обсерватории. На вызов прибыли офицеры, и мы рады сообщить, что все были в безопасности и здоровы», — сказал представитель полиции.
«Я очень сочувствую тому, кто увидел нас вечером, наверняка они были в ужасе. Так что я им сильно сочувствую», — сказал Лоус в интервью BBC.
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