Эксперты полагают, что небольшое увеличение трафика ChatGPT связано с началом учебного года в США

Трафик сайта chat.openai.com, который отрывает доступ к ChatGPT, в августе увеличился на небольшие 0,4% в США. Эксперты Likeweb в своем отчете полагают, что это связано с началом учебного года.
Тем временем в остальном мире трафик снизился на такие же небольшие 3%. В течение трех месяцев подряд количество использований ChatGPT снижалось, но сейчас предполагается, что этот показатель должен стабилизироваться.
Рост и возможное замедление трафика ChatGPT в начале учебы имеет смысл, поскольку есть соответствие с демографическими характеристикам студенческого возраста. «В США трафик упал на 10% в мае, на 15% в июне и еще на 4% в июле, говорится в отчете.
«В то время как за те же самые месяцы процент пользователей в возрастной группе 18-24 лет, который в апреле увеличился на 30%, к июлю упал до менее 27%», — пишут авторы отчета.
Обучающиеся составляют крупную базу пользователей чат-бота с искусственным интеллектом. Некоторые преподаватели используют ChatGPT для исследований и создания упражнений для учеников.