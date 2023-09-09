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Эксперты полагают, что небольшое увеличение трафика ChatGPT связано с началом учебного года в США

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:58

Трафик сайта chat.openai.com, который отрывает доступ к ChatGPT, в августе увеличился на небольшие 0,4% в США. Эксперты Likeweb в своем отчете полагают, что это связано с началом учебного года.

Тем временем в остальном мире трафик снизился на такие же небольшие 3%. В течение трех месяцев подряд количество использований ChatGPT снижалось, но сейчас предполагается, что этот показатель должен стабилизироваться.

Рост и возможное замедление трафика ChatGPT в начале учебы имеет смысл, поскольку есть соответствие с демографическими характеристикам студенческого возраста. «В США трафик упал на 10% в мае, на 15% в июне и еще на 4% в июле, говорится в отчете.

«В то время как за те же самые месяцы процент пользователей в возрастной группе 18-24 лет, который в апреле увеличился на 30%, к июлю упал до менее 27%», — пишут авторы отчета.

Обучающиеся составляют крупную базу пользователей чат-бота с искусственным интеллектом. Некоторые преподаватели используют ChatGPT для исследований и создания упражнений для учеников.

В феврале студент РГГУ Александр Жадан сумел защитить написанный с помощью ChatGPT диплом. На него пожаловались руководству вуза, но лишать работы молодого человека не стали.

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