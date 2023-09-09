В Питере задержали блогерку Хилми Фокс. Её обвинили в пропаганде смены пола в разговоре с девочкой

При встрече женщина стала кричать на Хилми и требовать, чтобы блогерка больше не приближалась к её дочери. «А я её в первый раз вижу. Она показывает фотографии, там одна из девочек, с которыми я фоткался. И она говорит, что я им говорил сменить пол. [Этого не было?] Нет, это их претензия. Я вообще в шоке, у меня такое в первый раз», — удивляется Форкс.