В Питере задержали блогерку Хилми Фокс. Её обвинили в пропаганде смены пола в разговоре с девочкой

В Петербурге полиция задержала блогерку Хилми Форкс, сообщил её адвокат Константин Ерохин. По его словам, Форкс проведёт в камере 48 часов.
В аудиозаписи Форкс рассказывает, что на улице встретилась с несколькими фанатами и сделала с ними фото. Спустя час к ней на остановке подошли полицейские и рассказали, что некая женщина написала заявление. «Объясните, что вы там ничего [плохого не говорили], и мы вас отпустим», — передает содержание разговора блогерка.
При встрече женщина стала кричать на Хилми и требовать, чтобы блогерка больше не приближалась к её дочери. «А я её в первый раз вижу. Она показывает фотографии, там одна из девочек, с которыми я фоткался. И она говорит, что я им говорил сменить пол. [Этого не было?] Нет, это их претензия. Я вообще в шоке, у меня такое в первый раз», — удивляется Форкс.
После этого блогерку увезли в 21 отдел полиции и заставили подписать протокол об административном задержании. «Один из [полицейских] почему‑то говорил, что я ругался с этой женщиной, хотя мы два слова всего [сказали друг другу], что я ругался нецензурной бранью и сопротивлялся сотрудникам полиции, хотя просто шел с остановки», — вспоминает Хилми.
Также она рассказала об угрозе от полицейских: «Слышал, как дежурный части говорил своей компании, мол, вот я его научу, ударю или что‑то такое».
Ни Ерохин, ни Хилми не уточняют статью, которую вменяют блогерке. «Скорее всего, речь идет о пропаганде ЛГБТ», — ответил Ерохин телеканалу «78».
В комментарии «Газете.ру» адвокат высказал опасение, что речь может идти об уголовном преследовании: «Задержали на 48 часов — обычно это предшествует уголовному делу. Мы надеемся, что хотя бы административка и все. Тенденция нехорошая, просто так обычно не задерживают».
Положение Хилми, по мнению защитника, осложняет её противоречивая слава и прошлое уголовное делов распространении порнографии: «Если его отпустить — это значит, что будут вопросы к полицейским. Написано заявление, оно зарегистрировано, оно идет в главк. Поэтому [полицейские] превентивно задержали, а далее [им] уже сложно обосновать, почему отпустили. Отдельный триггер — это дети. Все, что связано с детьми — всегда на особом контроле».