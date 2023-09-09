В Китае мошенница устроилась в 16 разных компаний и ни разу не пришла на работу за три года

Как сообщает издание, она вела учет всех своих работ на листе бумаги и, устроившись на одно место, присылала в рабочие чаты фото с собеседований в других фирмах, утверждая, что встречается с клиентами. Получая всё больше предложений о работе, часть из них Гуань передавала работу своему другу, который платил ей за это комиссионные.