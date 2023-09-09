В Китае мошенница устроилась в 16 разных компаний и ни разу не пришла на работу за три года

Китаянка в течение трех лет устроилась работать в 16 различных компаниях, но ни разу не пришла в офис ни одной из них, пишет газета Xinmin.
Женщина под псевдонимом Гуань Юэ была участницей масштабной мошеннической схемы на сумму почти 7 млн. долларов.
Как сообщает издание, она вела учет всех своих работ на листе бумаги и, устроившись на одно место, присылала в рабочие чаты фото с собеседований в других фирмах, утверждая, что встречается с клиентами. Получая всё больше предложений о работе, часть из них Гуань передавала работу своему другу, который платил ей за это комиссионные.
Вместе со своим мужем, другим участником схемы, на заработанные деньги Гуань купила квартиру в Шанхае.
Жертвами их схемы оказались сотни компаний. В январе полиции удалось раскрыть злоумышленников. За помощью к ней обратился генеральный директор IT-компании, который узнал, что один из его сотрудников одновременно работает на другом месте.
Мужчина нанял команду продавцов из восьми человек, и та поначалу демонстрировала впечатляющую занятость, но после трех месяцев испытательного срока так и не смогла добиться реальных результатов.
Он уволил их, но вскоре после этого лидер группы случайно поделился в рабочем чате фотографией с другого места работы, что побудило айтишника обратиться в полицию. В итоге по этому делу были арестованы 53 человека, сообщает газета.
Xinmin отмечает, что подобное трудовое мошенничество стало массовой проблемой в Китае. По разным оценкам, около 700-800 групп занимаются аналогичными схемами. По данным газеты, злоумышленники являются экспертами в области приема на работу и хвастаются безупречными, хотя и фальшивыми резюме.
Когда их обнаруживают, дела редко рассматриваются в уголовном порядке, уточняет издание. Вместо этого споры разрешаются в рамках трудового законодательства, в котором группы становятся все более ловкими.