Реклама
Новости

О фестивале Burning Man выпустят документальный сериал

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:02

Продакшн-компания Double Agent выпустит документальный сериал о фестивале Burning Man. Об этом сообщил Deadline.

Проект будет называться «The Man Will Burn» («Человек сгорит»). Он расскажет о хаосе, в который превратился престижный фестиваль после неожиданно начавшегося продолжительного ливня в пустыне Блэк-Рок в Неваде.

Кроме того, сериал проследит историю Burning Man, который проводится с 1986 года. Шоу станет первым, в создании которого приняли участие организаторы мероприятия. Они предоставили кинематографистам архивные видео.

Режиссерами сериала выступили Джехен Нуджеим («Клятва», «Площадь», «Контрольная комната») и Викрам Ганди («6ix9ine: Сага о Дэнни Эрнандесе», «Барри», «Кумарэ»). Они работали над проектом на протяжении трех лет.

Когда «The Man Will Burn» выйдет на экраны, пока неизвестно. Среди продюсеров шоу — Дана О’Киф, Тедди Шварцман, Майкл Хеймлер, Ярив Милчан и КэтиБолт. Шоураннером сериала стала Мюриэль Соененс.

Подробности по теме
«Фестиваль „Нашествие“ какой‑то»: участники затопленного Burning Man не могут выбраться из грязи
расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»