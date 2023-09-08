О фестивале Burning Man выпустят документальный сериал

Продакшн-компания Double Agent выпустит документальный сериал о фестивале Burning Man. Об этом сообщил Deadline.
Проект будет называться «The Man Will Burn» («Человек сгорит»). Он расскажет о хаосе, в который превратился престижный фестиваль после неожиданно начавшегося продолжительного ливня в пустыне Блэк-Рок в Неваде.
Кроме того, сериал проследит историю Burning Man, который проводится с 1986 года. Шоу станет первым, в создании которого приняли участие организаторы мероприятия. Они предоставили кинематографистам архивные видео.
Режиссерами сериала выступили Джехен Нуджеим («Клятва», «Площадь», «Контрольная комната») и Викрам Ганди («6ix9ine: Сага о Дэнни Эрнандесе», «Барри», «Кумарэ»). Они работали над проектом на протяжении трех лет.
Когда «The Man Will Burn» выйдет на экраны, пока неизвестно. Среди продюсеров шоу — Дана О’Киф, Тедди Шварцман, Майкл Хеймлер, Ярив Милчан и КэтиБолт. Шоураннером сериала стала Мюриэль Соененс.