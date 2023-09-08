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Компанию Epic Games покинул один из ключевых разработчиков Fortnite — Дональд Мастард

Юлия Онодэра
Вчера в 23:12

Креативный директор Epic Games Дональд Мастард объявил, что покидает компанию спустя почти 25 лет работы. Об этом он сообщил в аккаунте в соцсети X, ранее известной как Twitter.

Мастард отметил, что наслаждался работой в игровой индустрии и сотрудничеством с «некоторыми из самых талантливых людей на свете». Он добавил, что очень горд достижениями своей команды на протяжении этих лет.

«Каждая новая глава позволяла мне достичь чего‑то нового и оригинального. В особенности я горд возможности помочь создать и сформировать Fortnite», — заявил Мастерд.

Разработчик подчеркнул, что будет следить за развитием проекта уже как игрок. Он также сказал, что его коллеги «в самых лучших руках и работают над невероятными, шокирующими, потрясающими вещами».

По какой причине Мастард решил уйти в отставку, он не уточнил. Также пока неясно, кто займет место специалиста в Epic Games.

Дональд Мастард выступал креативным директором Epic Games с июля 2016 года. В целом в игровой индустрии он работал почти 25 лет. В 2005 году Мастард основал студию ChAIR, которую впоследствии приобрела Epic Games.

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