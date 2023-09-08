Креативный директор Epic Games Дональд Мастард объявил, что покидает компанию спустя почти 25 лет работы. Об этом он сообщил в аккаунте в соцсети X, ранее известной как Twitter.
Мастард отметил, что наслаждался работой в игровой индустрии и сотрудничеством с «некоторыми из самых талантливых людей на свете». Он добавил, что очень горд достижениями своей команды на протяжении этих лет.
«Каждая новая глава позволяла мне достичь чего‑то нового и оригинального. В особенности я горд возможности помочь создать и сформировать Fortnite», — заявил Мастерд.
Разработчик подчеркнул, что будет следить за развитием проекта уже как игрок. Он также сказал, что его коллеги «в самых лучших руках и работают над невероятными, шокирующими, потрясающими вещами».
По какой причине Мастард решил уйти в отставку, он не уточнил. Также пока неясно, кто займет место специалиста в Epic Games.
Дональд Мастард выступал креативным директором Epic Games с июля 2016 года. В целом в игровой индустрии он работал почти 25 лет. В 2005 году Мастард основал студию ChAIR, которую впоследствии приобрела Epic Games.