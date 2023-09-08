В Сочи полиция составила протокол о пропаганде ЛГБТ на девушек, которые поцеловались на лавочке

Сочинская полиция в начале августа задержала двух подруг, которые поцеловались на лавочке. На них составили протоколы о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений», пишет «Медиазона»*.
Алина Милова и Вероника Михайлова прогуливались по городу и выпивали вино, когда решили присесть на лавочку и поцеловаться. Через несколько минут они встали и пошли дальше, но двое полицейских преградили им путь, потребовав пройти в отдел, который располагался неподалеку.
Сперва девушкам сказали, что их задержали из‑за «проверки на наркотики», их отвезли медосвидетельствование, но больница оказалась закрыта. Уже в отделе выяснилось, что Алину и Веронику подозревают в пропаганде ЛГБТ, за которую им могло грозить от 50 тыс. рублей штрафа.
«Мы были первые в участке в Сочи, кого по такой статье привлекли. Они ее даже сами толком не знают. В интернете гуглили при нас», — рассказала Алина.
По словам Вероники, девушки пытались объяснить, что не являются парой и поцеловались «по приколу». «Все шло как обычно, за исключением того, что мы просто по пьяни поцеловались», — говорит она.
Как отмечает издание, сами ли полицейские заметили целующихся девушек, неизвестно. Суд рассматривать протокол не стал. Судья над этой историей посмеялась и посоветовала целоваться в других местах, а штраф за это выписать у нее «рука не поднялась», вспоминает Алина.
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