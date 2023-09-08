В Сочи полиция составила протокол о пропаганде ЛГБТ на девушек, которые поцеловались на лавочке

Как отмечает издание, сами ли полицейские заметили целующихся девушек, неизвестно. Суд рассматривать протокол не стал. Судья над этой историей посмеялась и посоветовала целоваться в других местах, а штраф за это выписать у нее «рука не поднялась», вспоминает Алина.