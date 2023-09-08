BMW отказался от подписки на подогрев сидений

«Мы думали, что предоставляем клиенту дополнительную услугу, предлагая возможность активировать ее позже, но уровень одобрения пользователями не так высок. Людям кажется, что они заплатили вдвойне, что на самом деле не так, но, как я всегда говорю, восприятие — это реальность», — пояснил Нота.