Немецкий автопроизводитель BMW отказался от подписки на подогрев сидений в своих автомобилях. Об этом в интервью изданию Autocar рассказал член совета директоров компании по продажам и маркетингу Питер Нота.
Он заявил, что услуга не пользовалась популярностью и создавала у клиентов ощущение, будто их просят доплачивать за функции, которые ранее считались стандартными.
«Мы думали, что предоставляем клиенту дополнительную услугу, предлагая возможность активировать ее позже, но уровень одобрения пользователями не так высок. Людям кажется, что они заплатили вдвойне, что на самом деле не так, но, как я всегда говорю, восприятие — это реальность», — пояснил Нота.
По словам бизнесмена, компания могла бы взимать дополнительную плату за другие услуги, например, загрузку системы помощи при парковке. «Люди знают, что это определенная часть программного обеспечения, которую они могут скачать и которая стоит денег. Это то же самое, что загрузить фильм», — сказал он.
Подписка на подогрев сидений, которую предлагал клиентам BMW с 2022 года, стоила 18 долларов в месяц, или 180 долларов в год. Услугу также можно было подключить на неограниченный срок за 415 долларов.