Ростовский суд признал эмодзи равносильной альтернативой подписи под соглашением

Вместе с тем суд уточнил, что отсутствие допсоглашения не лишает истца права требовать свои деньги обратно, поскольку товар не был передан в срок. Кроме того, заключать это соглашение надо было еще до 30 апреля 2022 года, а Руденко заявил о такой необходимости только 13 июля, когда срок на поставку фургона уже истек, а Арутюнян направила ему претензию.