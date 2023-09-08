Ростовский суд признал эмодзи равносильной альтернативой подписи под соглашением

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону согласился с судом первой инстанции в том, что эмодзи в виде большого пальца может быть подтверждением допсоглашения вместо подписи. Об этом сообщила юрист Анастасия Сковпень в своем телеграм-канале.
Действующими лицами дела стали индивидуальный предприниматель Сирануш Арутюнян и ИП Родион Руденко, у которого она заказала торговый киоск в виде ретрофургона Volkswagen T1. Они заключили договор купли-продажи еще в марте 2022 года. В нем были указаны цвета киоска, стоимость (685 тыс. рублей) и дата отгрузки — 30 июня 2022-го.
Фургон не доставили в срок, и в июле Арутюнян потребовала вернуть задаток в течение десяти дней. В ответ на претензию Руденко указал, что между сторонами не было заключено допсоглашение о цвете киоска, поэтому он не может изготовить киоск вовремя.
Арутюнян пошла в Арбитражный суд Краснодарского края, и тот встал на ее сторону — с Руденко потребовали взыскать неосновательное обогащение в размере 480 тыс. рублей задатка и еще 27,5 тыс. рублей в виде процентов.
Родион Руденко подал апелляцию, в которой заявил, что условия по утверждению цвета киоска относятся к предмету договора — а там прописано, что нужно заключать допсоглашение. Без согласования цветов он не мог выполнить условия по договору, а поэтому не привез фургон заказчику вовремя.
Суд с Руденко не согласился. К материалам дела прикрепили переписку Руденко и Арутюнян, в которой они обсуждали размеры и цвет киоска. 6 апреля бизнесмен написал представителю заказчицы: «Хорошо, желтая полоска на белом фоне», а в ответ получил эмодзи большого пальца.
«Данный знак в обычно принятом и распространенном понимании при общении посредством электронной переписки означает „хорошо“. В последующей переписке значение данного ответа [Руденко] не уточнил, из чего следует, что ответчик воспринял данный ответ как согласие, не требующее дополнительного объяснения», — говорится в постановлении суда.
Вместе с тем суд уточнил, что отсутствие допсоглашения не лишает истца права требовать свои деньги обратно, поскольку товар не был передан в срок. Кроме того, заключать это соглашение надо было еще до 30 апреля 2022 года, а Руденко заявил о такой необходимости только 13 июля, когда срок на поставку фургона уже истек, а Арутюнян направила ему претензию.