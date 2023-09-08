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У сборной Испании пропал багаж по дороге в Тбилиси. Ей предстоит сыграть с грузинской командой

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:43

Сборная Испании лишилась части багажа по дороге в Тбилиси перед игрой с грузинской командой, сообщает Relevo. Футболистам пришлось тренироваться без бутс и вратарских перчаток.

Вместо бутс спортсменам пришлось тренироваться в кроссовках. Пропажу части вещей обнаружили через сутки после приземления в Грузии. Местонахождение багажа все еще не известно.

Встреча сборных Испании и Грузии состоится в рамках отборочного турнира чемпионата Европы. Грузинские футболисты провели на один матч больше и идут вторыми, а испанские занимают четвертое место в группе А.

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