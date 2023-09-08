Компания Apple подешевела на 200 млрд долларов из‑за планов Китая запретить пользоваться айфонами

Стоимость акций Apple Inc. упала почти на 6,4% спустя два дня после того, как Китай заявил о планах запретить государственным компаниям и поддерживаемым правительством учреждениям пользоваться смартфонами iPhone. Об этом пишет Bloomberg.
Рыночная стоимость Apple снизилась почти на 200 млрд долларов на этом фоне. Для сравнения: стриминговая платформа Netflix стоит 196 млрд долларов.
По данным Bloomberg, компания считает Китай своим крупнейшим иностранным рынком. Кроме того, в стране крупная производственная база устройств Apple.
На финансовое состояние Apple также негативно влияют опасения, что Федеральной резервной системе США придется активизировать борьбу с инфляцией. Из‑за этого активно распродаются облигации, отмечает агентство.
О том, что Китай планирует запретить связанным с правительством компаниям пользоваться айфонами, стало известно в начале сентября. Китай и США начали борьбу за снижение технологической зависимости друг от друга.
В последние несколько лет Штаты запретили ряд китайских технологических гигантов, включая Huawei и ZTE. Различные государственные учреждения США также запретили сотрудникам сидеть в тиктоке со своих рабочих устройств. В марте гендиректора TikTok Шоу Цзы Чу попросили дать показания перед Конгрессом, чтобы задать вопросы о безопасности данных американских граждан.