В Турции директора криптовалютной биржи и его родственников приговорили к 11 тыс. годам тюрьмы

Суд в Турции приговорил основателя криптовалютной биржи Thodex Фарука Фатиха Озера к 11 196 годам, 10 месяцам и 15 дням тюремного заключения и штрафу в размере 135 млн лир. Об этом сообщает турецкая редакция CoinDesk.
Озера, а также его брата и сестру, которые получили такие же сроки, признали виновными в мошенничестве, отмывании денег и управлении преступной организацией.
Последний ледниковый период закончился 11 тыс. лет назад, столько же получил каждый из фигурантов. Такими большими сроками в Турции заменили смертную казнь в 2004 году, чтобы стать страной — кандидатом в Евросоюз.
Компания Thodex с капиталом 400 тыс. лир была создана в 2017 году. Со временем Thodex стала одной из крупнейших криптобирж Турции, где граждане хранили свои сбережения. В 2021-м сайт Thodex перестал открываться, а сам Озер пропал, и больше 400 тыс. клиентов потеряли доступ к средствам на сумму больше двух миллиардов долларов.
Самого Озера задержали в Албании и выдали Турции. Мужчина не признает вину и утверждает, что его подставили.