В Турции директора криптовалютной биржи и его родственников приговорили к 11 тыс. годам тюрьмы

Компания Thodex с капиталом 400 тыс. лир была создана в 2017 году. Со временем Thodex стала одной из крупнейших криптобирж Турции, где граждане хранили свои сбережения. В 2021-м сайт Thodex перестал открываться, а сам Озер пропал, и больше 400 тыс. клиентов потеряли доступ к средствам на сумму больше двух миллиардов долларов.