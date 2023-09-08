Умер модельер и бывший креативный директор Dior Марк Боан

Вскоре он бросил скучную для него учебу и устроился на работу в мастерскую Жана Пату в качестве подмастерья, а затем модельер стал помощником дизайнера у кутюрье Робера Пиге. После закрытия дома Piguet в 1949 году Боан начал творить в парижском ателье британского дизайнера Эдварда Молино.