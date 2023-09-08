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Умер модельер и бывший креативный директор Dior Марк Боан

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:20

6 сентября в возрасте 97 лет умер французский модельер, бывший креативный директор модного дома Dior Марк Боан. Об этом сообщает газета Le Monde.

Он скончался в своем доме, в регионе Бургундия, на востоке Франции. Причина смерти не уточняется.

Марк Боан родился в Париже 22 августа 1926 года. С самого детства он проявлял интерес к текстилю, но семья пыталась отговорить его от занятий модой. Поэтому он начал изучать финансы после сдачи выпускных школьных экзаменов.

Вскоре он бросил скучную для него учебу и устроился на работу в мастерскую Жана Пату в качестве подмастерья, а затем модельер стал помощником дизайнера у кутюрье Робера Пиге. После закрытия дома Piguet в 1949 году Боан начал творить в парижском ателье британского дизайнера Эдварда Молино.

В 1953 году модельер открыл свой собственный дом моды на престижной авеню Георга V, которая в то время была эпицентром парижского шика. Коллекция Боана имела успех, но спустя год ему пришлось закрыть компанию из‑за финансовых проблем.

Его путь в Dior начался в 1957 году, когда владелец модного дома Марсель Буссак взял его вместо Ива Сен-Лорана. Официально Боан занимал пост креативного директора модного дома с 1961 по 1989 год. Под его влиянием силуэт Dior стал сдержанным и чувственным.

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