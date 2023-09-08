Умер модельер и бывший креативный директор Dior Марк Боан

6 сентября в возрасте 97 лет умер французский модельер, бывший креативный директор модного дома Dior Марк Боан. Об этом сообщает газета Le Monde.
Он скончался в своем доме, в регионе Бургундия, на востоке Франции. Причина смерти не уточняется.
Марк Боан родился в Париже 22 августа 1926 года. С самого детства он проявлял интерес к текстилю, но семья пыталась отговорить его от занятий модой. Поэтому он начал изучать финансы после сдачи выпускных школьных экзаменов.
Вскоре он бросил скучную для него учебу и устроился на работу в мастерскую Жана Пату в качестве подмастерья, а затем модельер стал помощником дизайнера у кутюрье Робера Пиге. После закрытия дома Piguet в 1949 году Боан начал творить в парижском ателье британского дизайнера Эдварда Молино.
В 1953 году модельер открыл свой собственный дом моды на престижной авеню Георга V, которая в то время была эпицентром парижского шика. Коллекция Боана имела успех, но спустя год ему пришлось закрыть компанию из‑за финансовых проблем.
Его путь в Dior начался в 1957 году, когда владелец модного дома Марсель Буссак взял его вместо Ива Сен-Лорана. Официально Боан занимал пост креативного директора модного дома с 1961 по 1989 год. Под его влиянием силуэт Dior стал сдержанным и чувственным.