X представил новые условия обслуживания, которые вступят в силу 29 сентября. Согласно им заменяется официальное название «ретвит» на «репост», а сама соцсеть окончательно переименовывается в X.
Среди других изменений — полный запрет скрапинга, то есть извлечение данных с сайта или приложения. Предыдущее руководство тогда еще Twitter разрешало его по предварительному запросу.
С названием соцсети ребрендинг получился неполным: многие URL-адреса в документе с условиями все еще должны использовать слово twitter. Тем временем X.com по-прежнему перенаправляется на twitter.com.
X также планирует ввести новую политику конфиденциальности. В обновленной версии говорится, что соцсеть расширит объем данных о пользователях, которые она собирает, включая биометрические данные и историю трудоустройства.
После покупки Twitter Илон Маск сказал, что планирует превратить соцсеть в универсальное приложение, которое предоставляет множество возможностей — от платежей до звонков между пользователями.