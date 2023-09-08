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X выпустил новые условия обслуживания. В них ретвиты станут репостами, а Twitter — почти полностью X

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:55

X представил новые условия обслуживания, которые вступят в силу 29 сентября. Согласно им заменяется официальное название «ретвит» на «репост», а сама соцсеть окончательно переименовывается в X.

Среди других изменений — полный запрет скрапинга, то есть извлечение данных с сайта или приложения. Предыдущее руководство тогда еще Twitter разрешало его по предварительному запросу.

С названием соцсети ребрендинг получился неполным: многие URL-адреса в документе с условиями все еще должны использовать слово twitter. Тем временем X.com по-прежнему перенаправляется на twitter.com.

X также планирует ввести новую политику конфиденциальности. В обновленной версии говорится, что соцсеть расширит объем данных о пользователях, которые она собирает, включая биометрические данные и историю трудоустройства.

После покупки Twitter Илон Маск сказал, что планирует превратить соцсеть в универсальное приложение, которое предоставляет множество возможностей — от платежей до звонков между пользователями.

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