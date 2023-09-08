Реклама
Новости

Синоптики: осенью в Центральной России ожидается три бабьих лета

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:55

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что осенью следует ожидать три волны бабьего лета. Его слова передает радио Sputnik.

По словам синоптика, в центральных регионах ожидаются молодое бабье лето (самое начало первого осеннего месяца), классическое (середина сентября) и старое (первая половина октября).

«В октябре температурный фон все еще будет выше ожидаемой нормы, так что этот месяц тоже порадует золотой осенью», — добавил Тишковец.

Ранее стало известно, что лето 2023 года было самым жарким за всю историю наблюдений. Средняя температура воздуха в мире летом 2023 года достигла 16,77 градуса Цельсия, что на 0,66 градуса выше нормы.

Ученые также зафиксировали аномально высокие температуры в океанах, где средняя температура поверхности воды достигла рекордных 20,98 градуса.

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»