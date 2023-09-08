Синоптики: осенью в Центральной России ожидается три бабьих лета

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что осенью следует ожидать три волны бабьего лета. Его слова передает радио Sputnik.
По словам синоптика, в центральных регионах ожидаются молодое бабье лето (самое начало первого осеннего месяца), классическое (середина сентября) и старое (первая половина октября).
«В октябре температурный фон все еще будет выше ожидаемой нормы, так что этот месяц тоже порадует золотой осенью», — добавил Тишковец.
Ранее стало известно, что лето 2023 года было самым жарким за всю историю наблюдений. Средняя температура воздуха в мире летом 2023 года достигла 16,77 градуса Цельсия, что на 0,66 градуса выше нормы.
Ученые также зафиксировали аномально высокие температуры в океанах, где средняя температура поверхности воды достигла рекордных 20,98 градуса.