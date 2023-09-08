Аниматор мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных» показал, как готовились черновые версии сцен

В июне Vulture выпустил большой материал о переработках аниматоров при создании «Человека-паука: Паутина вселенных». В нем четыре анонимных художника рассказали о сложных условиях труда в студии. Они пожаловались на 11-часовые рабочие смены без выходных в течение года перед релизом картины, постоянные требования перерисовать целые сцены и большую текучку в команде.