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Аниматор мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных» показал, как готовились черновые версии сцен

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:48

В конце августа аниматор Эрик Де Каролис, руководивший созданием персонажей в мультфильме «Человек-паук: Паутина вселенных», выложил несколько видео, легших в основу сцен. Роликами и подробностями он поделился в своем твиттере (теперь называется X).

Эти видео Каролис записывал вместе с коллегами перед началом работы над анимацией, чтобы примерно представлять сцену. В некоторых случаях, как, например, со сценой с Майлзом и Пятном, приходилось делать сразу по 25 видео и объединять несколько записей.

Каролис объяснил, что видеореференсы нужны для того, чтобы заранее представлять себе сцену и добавлять в нее новые детали, которые без них было бы невозможно придумать.

В июне Vulture выпустил большой материал о переработках аниматоров при создании «Человека-паука: Паутина вселенных». В нем четыре анонимных художника рассказали о сложных условиях труда в студии. Они пожаловались на 11-часовые рабочие смены без выходных в течение года перед релизом картины, постоянные требования перерисовать целые сцены и большую текучку в команде.

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