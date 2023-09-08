На Кубе арестовали 17 человек по подозрению в вербовке для участия в боевых действиях на Украине

Полковник МВД Кубы Сезар Родригез не назвал имен подозреваемых и заявил, что лидер группировки полагался на двух человек, проживающих на острове. Пойманным грозит лишение свободы до 30 лет, пожизненное заключение или смертная казнь. Наказание зависит от тяжести и вида преступлений — торговли людьми, участия в боевых действиях в качестве наемника и враждебных действий против иностранного государства.