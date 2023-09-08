На Кубе арестовали 17 человек по подозрению в вербовке для участия в боевых действиях на Украине

На Кубе арестовали 17 человек по обвинению в вербовке мужчин на участие в боевых действиях на территории Украины на стороне РФ, сообщает Reuters со ссылкой на МВД страны. Организатор тоже оказался среди задержанных.
Полковник МВД Кубы Сезар Родригез не назвал имен подозреваемых и заявил, что лидер группировки полагался на двух человек, проживающих на острове. Пойманным грозит лишение свободы до 30 лет, пожизненное заключение или смертная казнь. Наказание зависит от тяжести и вида преступлений — торговли людьми, участия в боевых действиях в качестве наемника и враждебных действий против иностранного государства.
Ранее кубинские власти сообщали, что работают над «нейтрализацией и демонтажем» сети, которая, как утверждается, действовала как в республике, так и в РФ.
Владимир Путин в прошлом году подписал указ, позволяющий иностранцам, вступившим на службу в российскую армию, получать гражданство в ускоренном порядке. Власти Кубы заявляют, что не участвует в военных действиях на территории Украины и отвергают использование своих граждан в качестве наемников.