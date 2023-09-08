Главой «Пикабу» стал бывший директор по продукту Давид Мандельштам

Новым гендиректором информационно-развлекательной платформы «Пикабу» стал Давид Мандельштам. На это обратил внимание RB.RU.
Ранее он был соучредителем калининградской компания «Бета ЛТД», которая специализируется на оптовой торговле. Там ему принадлежит 8%. По словам Мандельштама, бизнесом он больше не занимается.
Последний год предприниматель работал в «Пикабу» директором по продукту. Предложение занять должность гендиректора поступило от основателя Максима Хрящева, когда тот решил покинуть компанию.
1 сентября Хрящев объявил о намерении покинуть «Пикабу», назвав 14 лет, в течение которых он возглавлял платформу, «замечательными». «Путь от квартирного стартапа без денег первые годы до аудитории 30 млн человек в месяц. Написал большой лиричный пост о своем уходе внутри команды, и хочется оставить эти ощущения личными — только мне и ребятам», — добавил он.
Хрящев создал «Пикабу» в 2009 году. Он выступал руководителем проекта все это время. В сентябре 2022 года платформу купило АО «Альтаир Медиа», которому также принадлежит спортивный портал Sports.ru.