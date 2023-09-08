Главой «Пикабу» стал бывший директор по продукту Давид Мандельштам

1 сентября Хрящев объявил о намерении покинуть «Пикабу», назвав 14 лет, в течение которых он возглавлял платформу, «замечательными». «Путь от квартирного стартапа без денег первые годы до аудитории 30 млн человек в месяц. Написал большой лиричный пост о своем уходе внутри команды, и хочется оставить эти ощущения личными — только мне и ребятам», — добавил он.