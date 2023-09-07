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Актриса Эммануэль Беар заявила, что в детстве стала жертвой инцеста

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:55

Французская актриса Эммануэль Беар, известная по фильмам «Миссия невыполнима» и «8 женщин», призналась, что в детстве столкнулась с инцестом. Об этом она рассказала в документальном фильме «Такая оглушительная тишина», написал THR.

Артистка не раскрыла, кто именно из родственников надругался над ней. Однако отметила, что насилие продолжалось в возрасте от 10 до 14 лет. От дальнейших истязаний Беар спасла бабушка, отметила актриса.

«Поскольку мой отец, моя мать и мои друзья ничего не заметили, ты мог делать это снова, и ты делал это в течение четырех лет», — рассказала Беар в фильме.

Актриса выступила одним из режиссеров картины наряду с украинской кинематографисткой Анастасией Миковой, снявшей ленту «Женщина». Ленту покажут 24 сентября на французском телеканале M6.

«Такая оглушительная тишина» расскажет истории четырех человек, которые стали жертвами инцеста. «Их честность и мужество заставили меня тоже захотеть высказаться», — призналась Беар.

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