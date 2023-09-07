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Серийный убийца терроризирует город в тизере-трейлере «Дня благодарения»

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:07

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали тизер-трейлер фильма ужасов «День благодарения». Он выйдет на экраны кинотеатров 17 ноября.

Ленту снял режиссер Элай Рот, известный по проектам «Тайна дома с часами» и «Кто там». Он рассказал историю о жителях города, которым приходится столкнуться с терроризирующем их серийным убийцей.

В фильме снялся Патрик Демпси («Анатомия страсти», «Зачарованная») — он сыграл шерифа города. Помимо него, в актерский состав слэшера вошли Эддисон Рэй («Это все он») и Мило Манхейм («З-О-М-Б-И»).

Сценарий ленты написал Рот вместе с Джеффом Ренделлом («Грайндхаус»). Оператором проекта выступил Милан Хадима («Заговор дьявола», «Хостел»).

Идея «Дня благодарения» пришла к Роту, когда он создал фальшивый трейлер фильма для другой своей картины — «Грайндхауса», который вышел в 2007 году. После этого режиссер начал работать над сценарием «Дня благодарения».

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