В Китае сеть кофеен стала продавать латте с водкой. Это вызвало ажиотаж в местных соцсетях

В Китае компания Kweichow Moutai и кофейный бренд Luckin Coffee запустили в продажу латте со вкусом водки байцзю. Об этом сообщает Reuters.
Напиток стоимостью 38 юаней (около 500 рублей) стал одной из самых обсуждаемых тем в китайской соцсети Weibo. Только за 4 сентября кофейни продали более 5 млн чашек на сумму 100 млн юаней (более 1,3 млрд рублей).
Через три дня после старта продаж кофейня объявила, что продажи превзошли все ожидания. Сейчас Luckin Coffee испытывает недостаток ингредиентов, но к концу недели ситуацию пообещали исправить.
В состав напитка входит молоко, содержащее водку крепостью 53%. При этом содержание алкоголя в одной чашке не превышает 0,5%.
В июне этого года Netflix открыл поп-ап-ресторан с популярными блюдами из своих кулинарных шоу. Проект получил название Netflix Bites.
В ресторане подавали блюда от Кертиса Стоуна, Доминика Кренна, Родни Скотта, Энны Ким, Жака Торреса и других звездных профессиональных поваров, которые становились героями кулинарных шоу платформы.