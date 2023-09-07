В Китае сеть кофеен стала продавать латте с водкой. Это вызвало ажиотаж в местных соцсетях

Напиток стоимостью 38 юаней (около 500 рублей) стал одной из самых обсуждаемых тем в китайской соцсети Weibo. Только за 4 сентября кофейни продали более 5 млн чашек на сумму 100 млн юаней (более 1,3 млрд рублей).