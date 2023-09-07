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В приложении Clubhouse появились чаты. Теперь соцсеть скорее аудиомессенджер

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:38

Социальная аудиосеть Clubhouse получила обновление. В ней появились чаты, с помощью которых приложение теперь можно использовать как аудиомессенджер. Об этом компания рассказала в своем блоге.

Разработчики заявили, что обновленный Clubhouse создан «более социальным, чем другие мессенджеры». «Нашей целью было сделать так, чтобы вам было в сто раз легче быть на связи с друзьями в течение дня», — отметили в блоге.

Чаты, в отличие от ранее существовавших «комнат», позволяют общаться в удобное для каждого участника время. Беседу можно вести не в единовременном режиме, но по-прежнему только в аудиоформате.

Это, как считают создатели приложения, «позволяет вам слышать голоса ваших друзей, встречаться с их друзьями и меньше тратить времени на набор текста». Сообщения можно слушать в ускоренном формате.

Пользователи могут перейти из чатов в личные сообщения, чтобы пообщаться с кем‑то из друзей один на один. Аудио будут автоматически расшифровываться и переводиться с одного языка на другой.

«Так что вы сможете читать сообщения на ходу и даже общаться с друзьями друзей, которые говорят на разных языках. А голос сделает их более личными, чем текст», — отметили в Clubhouse.

Чаты, по словам создателей приложения, «создают приятную атмосферу ужина или домашней вечеринки» и могут стать виртуальным аналогом «баров, кофеен и общественных парков» — мест, где люди наблюдают друг за другом и встречаются.

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