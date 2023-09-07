Тейлор Момсен рассказала, что над ней смеялись в школе из‑за ее роли в «Гринче»

Актриса и вокалистка The Pretty Reckless Тейлор Момсен рассказала в подкасте SiriusXM «Podcrushed», что ее дразнили в школе после появления в фильме «Гринч — похититель Рождества».
В культовой ленте актриса сыграла Синди Лу — маленькую доброю девочку с необычной прической. «Гринч изменил мою жизнь во многих отношениях — одно из них заключалось в том, что надо мной постоянно смеялись», — сказала она.
По словам актрисы, каждый раз, когда она начинала учиться в новой школе, дети даже не запоминали ее имя: «Я была просто девочкой Гринч. Они звали меня даже не именем персонажа, а просто Grinch Girl».
Момсен рассказала, что возможность завести друзей у нее появилась, когда она перешла в среднюю школу. Тогда же ей удалось собрать свою первую музыкальную группу. «Мы так и не смогли придумать название. Но после школы мы устраивали джемы, и это всегда было весело. Я пела, играла на гитаре, писала», — добавила актриса.