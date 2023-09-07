Тейлор Момсен рассказала, что над ней смеялись в школе из‑за ее роли в «Гринче»

Момсен рассказала, что возможность завести друзей у нее появилась, когда она перешла в среднюю школу. Тогда же ей удалось собрать свою первую музыкальную группу. «Мы так и не смогли придумать название. Но после школы мы устраивали джемы, и это всегда было весело. Я пела, играла на гитаре, писала», — добавила актриса.