В Мексике отменили наказания за аборты

В 2007 году мексиканская столица Мехико первой в стране разрешила аборты по желанию женщины на сроке до 12 недель. В других регионах Мексики аборты допускались лишь в редких случаях, к примеру, если беременность наступила в результате изнасилования или угрожала здоровью женщины.