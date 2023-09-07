В Мексике отменили наказания за аборты

Верховный суд Мексики отменил федеральный закон, который криминализирует аборты, сообщает Reuters. Суд установил, что уголовное наказание за аборты противоречит конституции страны, поскольку нарушает права женщин и людей, способных забеременеть.
Верховный суд уже объявлял наказания за аборты неконституционными в 2021 году, но решение распространялось лишь на штат Коауила, где рассматривалось дело. Теперь услуги по прерыванию беременности станут доступны на всей территории страны.
За право на аборты на федеральном уровне боролась Информационная группа по репродуктивному выбору, которая и подала иск в Верховный суд. Судебная инстанция встала на сторону активистов.
Это позволит федеральной системе здравоохранения предоставлять аборты, что важно, поскольку Мексика думает о централизации медицинских услуг, отмечают правозащитники.
В 2007 году мексиканская столица Мехико первой в стране разрешила аборты по желанию женщины на сроке до 12 недель. В других регионах Мексики аборты допускались лишь в редких случаях, к примеру, если беременность наступила в результате изнасилования или угрожала здоровью женщины.