В Уфе от работы в колледже отстранили педагога, которая замотала скотчем голову студента

Один из бывших преподавателей учебного заведения считает, что винить только преподавателя нельзя, ведь именно руководство учреждения допускает такое отношение к ученикам: «Преподаватели там есть своенравные, которые не то что с детьми могут общаться грубо, но и с коллегами. Как мне сказал один из преподавателей в свое время, туда идет всякий сброд, не поступивший в более достойные колледжи города».