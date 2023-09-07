В Уфе от работы в колледже отстранили педагога, которая замотала скотчем голову студента

В Уфимском автотранспортном колледже преподавательница замотала голову студента скотчем, пишет Ufa1.ru.
Видео инцидента появилось в телеграм-канале «Уфа на максималках», его сделал один из учащихся группы. Судя по описанию поста, Эльмира Садыкова вышла из себя «из‑за неправильного ответа» подопечного.
«Что непонятно было в слове „не мешать работать никому“? Не будешь больше мешать, да?» — гневно кричит педагог и обматывает голову ученика. Парень попытался снять красную ленту с головы, но женщина налепила обратно и перекусила ее.
В УАТК изданию прокомментировали, что слышали о ситуации и принимают решение в отношении Садыковой. «Начата проверка, преподаватель с сегодняшнего дня отстранена от занятий», — сообщили в дирекции колледжа. Какой именно предмет преподавала учительница, там не уточнили.
Один из бывших преподавателей учебного заведения считает, что винить только преподавателя нельзя, ведь именно руководство учреждения допускает такое отношение к ученикам: «Преподаватели там есть своенравные, которые не то что с детьми могут общаться грубо, но и с коллегами. Как мне сказал один из преподавателей в свое время, туда идет всякий сброд, не поступивший в более достойные колледжи города».
«Тут дело не конкретно в преподавателе или ребенке. [Возникшая ситуация] это само собой разумеющееся для места, где вечный бардак, где никому из руководства нет дела ни до чего», — добавил собеседник Ufa1.ru.