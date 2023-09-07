Исследование: в российских школах не хватает 890 тыс. мест, каждая третья нуждается в капремонте

Выяснилось, что если в 2016 году в российских школах не хватало 285 тыс. мест, то к 2022 году разрыв между нормой и реальным числом мест увеличился в три раза — до 890 тыс. «Если быть точным» отмечает, что его оценки примерно совпадают с официальными данными — в последний раз Минпросвещения оценивало дефицит мест в школах в 2020 году, тогда он составил 720 тыс.