Исследование: в российских школах не хватает 890 тыс. мест, каждая третья нуждается в капремонте

В российских школах не хватает почти 900 тыс. мест, показало исследование проекта «Если быть точным».
Чтобы вычислить дефицит мест, аналитики использовали данные Минпросвещения о числе школьников и количестве классов за несколько лет, а также потолок в 25 человек на класс, установленный СанПиН в 2010 году. Количество классов они умножили на 25 и вычли получившееся число из фактического количества школьников.
Выяснилось, что если в 2016 году в российских школах не хватало 285 тыс. мест, то к 2022 году разрыв между нормой и реальным числом мест увеличился в три раза — до 890 тыс. «Если быть точным» отмечает, что его оценки примерно совпадают с официальными данными — в последний раз Минпросвещения оценивало дефицит мест в школах в 2020 году, тогда он составил 720 тыс.
Аналитики установили и среднюю загруженность первых классов по регионам. Оказалось, что теснее всего первоклассникам в городах Тюменской области (32 ученика в классе), Петербурге (31) и Краснодарском крае (31). В Москве среднее число учеников в первых классах — 28.
В исследовании также отмечается, что в 12% школ в российских селах в 2022 году не было воды и канализации, в 10% — центрального отопления. Хуже всего с этим ситуация в Якутии, Дагестане, Тыве и Ненецком автономном округе — там канализация отсутствует в половине школьных зданий. В общей сложности в 6000 российских школ нет канализации, в 5600 — водопровода, в 5000 — центрального отопления.
В капитальном ремонте в 2022 году нуждались 27% школьных зданий — их доля увеличилась с 2020 года почти втрое, на 17%. Это связано не только с износом зданий, но и с запуском федеральной программы капремонта, в рамках которой школы стали проверять и ставить в очередь, отметили аналитики.