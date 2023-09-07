Арнольд Шварценеггер рассказал, как чуть не погиб из‑за врачебной ошибки во время операции на сердце

В своем видеоблоге актер Арнольд Шварценеггер поделился подробностями неудачной операции на открытом сердце, которая из‑за ошибки врачей могла закончиться его смертью.
Операция была проведена «всего несколько лет назад», прямо перед началом съемок фильма 2019 года «Терминатор: Темные судьбы».
«Я очнулся, передо мной стоят врачи и говорят: „Нам очень жаль, но всё пошло не так, как мы планировали“. Сказали, что допустили ошибку, проткнули стенку сердца и теперь им нужно быстро вскрыть меня, чтобы спасти мою жизнь. Я очень испугался», — вспоминает герой боевиков.
76-летняя звезда называет случившееся катастрофой и добавляет, что операция должна была пройти без разрезов, но в итоге привела к долгому и сложному восстановлению.
Прежде всего Шварценеггеру пришлось изменить свое отношение к происшествию: «Суть в том, что нельзя отмотать время назад. Это была катастрофа. Я был в центре катастрофы. Как же из нее выбираться? Нужно переключить передачу. Собрать себя, переключить передачу и сказать: „Хорошо, сейчас мне нужно выбраться из этой больницы“».
Возвращение в форму бывшего губернатора Калифорнии было постепенным. Он начал с того, что вставал с кровати и делал по 10 шагов с помощью ходунков, а затем продвинулся дальше. На его решимость двигаться повлияло тревожное сообщение от врача.
«Я выглядел как идиот, ковыляя по коридору, но это было необходимо. Врач сказал, что мне нужно тренировать легкие, иначе я могу заболеть пневмонией и умереть», — рассказал актер.
Шварценеггер поблагодарил своих друзей и семью за то, что они помогли ему пройти процесс выздоровления.
«Я даже позвал своих приятелей [в больницу] и сказал: „Ребята, вы должны меня подстегнуть“. Я должен был быть в форме [для нового фильма о Терминаторе], я должен был двигаться, бегать, поднимать тяжести, участвовать в экшен-сценах. И мы сделали это, потому что у меня был позитивный настрой. Я точно знал, как я этого добьюсь, у меня была система поддержки — потому что ничего из этого мы не можем сделать сами», — подчеркивает голливудская звезда.