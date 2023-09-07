Арнольд Шварценеггер рассказал, как чуть не погиб из‑за врачебной ошибки во время операции на сердце

«Я даже позвал своих приятелей [в больницу] и сказал: „Ребята, вы должны меня подстегнуть“. Я должен был быть в форме [для нового фильма о Терминаторе], я должен был двигаться, бегать, поднимать тяжести, участвовать в экшен-сценах. И мы сделали это, потому что у меня был позитивный настрой. Я точно знал, как я этого добьюсь, у меня была система поддержки — потому что ничего из этого мы не можем сделать сами», — подчеркивает голливудская звезда.