Реклама
Новости

В Мьянме журналиста приговорили к 20 годам тюрьмы за фоторепортаж об урагане

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:51

Суд Мьянмы приговорил к 20 годам тюрьмы фотожурналиста Сай Зав Тхаике из независимого издания Myanmar Now за репортаж о последствиях смертоносного урагана, в результате которого погибли по меньшей мере 148 человек. Об этом сообщает The Guardian.

Ему предъявили несколько обвинений, в том числе в государственной измене, подстрекательстве к мятежу и агитации против правительства. Суд также вменил журналисту клевету в интернете и нарушение закона о ликвидации последствий стихийных бедствий за распространение ложной информации о бедствии с целью вызвать общественную панику.

Процесс проходил в тюрьме, куда Сай Зав Тхаике был помещен после ареста. Ему было запрещено свидание с родственниками, а также отказано в юридической помощи. «Вынесенный Сай Зав Тхаике приговор является еще одним свидетельством того, что свобода прессы полностью уничтожена в период правления военной хунты», — заявил главред Myanmar Now.

Весной организация «Репортеры без границ» заявила, что Мьянма занимает второе место в мире по количеству заключенных в тюрьмы журналистов, уступая лишь Китаю. В рейтинге свободы прессы за 2023 год Мьянма занимает 176-е место из 180 стран мира. Тем временем Россия находится на 164-й строчке.

По данным местной мониторинговой организации «Информация о задержанных журналистах», по меньшей мере 13 СМИ, включая Myanmar Now, были лишены лицензий, а не менее 156 журналистов арестованы (около 50 из них остаются под стражей). Почти половина из тех, кто до сих пор находится под стражей, были признаны виновными и осуждены. По меньшей мере четыре сотрудника СМИ были убиты, другие подвергались пыткам во время содержания под стражей.

Некоторые СМИ Мьянмы, у которых отозвали лицензии, продолжают работать в подполье, а их сотрудники продолжают вести репортажи, пытаясь избежать ареста. Другие занимаются своей деятельностью из других стран.

1 февраля 2021 года в Мьянме произошел военный переворот. Им руководил главнокомандующий вооруженными силами страны Мин Аун Хлайн. Переворот состоялся после того, как партия «Национальная лига за демократию» получила 83% на парламентских выборах. Военные завили, что результаты голосования были сфальсифицированы.

Через месяц после захвата власти военные провели обыск в офисе газеты Myanmar Now. Некоторые сотрудники, включая главного редактора, спасаясь от уголовного преследования, скрылись, поскольку власти опечатали их дома.

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»