В Мьянме журналиста приговорили к 20 годам тюрьмы за фоторепортаж об урагане

По данным местной мониторинговой организации «Информация о задержанных журналистах», по меньшей мере 13 СМИ, включая Myanmar Now, были лишены лицензий, а не менее 156 журналистов арестованы (около 50 из них остаются под стражей). Почти половина из тех, кто до сих пор находится под стражей, были признаны виновными и осуждены. По меньшей мере четыре сотрудника СМИ были убиты, другие подвергались пыткам во время содержания под стражей.