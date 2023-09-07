В Мьянме журналиста приговорили к 20 годам тюрьмы за фоторепортаж об урагане

Суд Мьянмы приговорил к 20 годам тюрьмы фотожурналиста Сай Зав Тхаике из независимого издания Myanmar Now за репортаж о последствиях смертоносного урагана, в результате которого погибли по меньшей мере 148 человек. Об этом сообщает The Guardian.
Ему предъявили несколько обвинений, в том числе в государственной измене, подстрекательстве к мятежу и агитации против правительства. Суд также вменил журналисту клевету в интернете и нарушение закона о ликвидации последствий стихийных бедствий за распространение ложной информации о бедствии с целью вызвать общественную панику.
Процесс проходил в тюрьме, куда Сай Зав Тхаике был помещен после ареста. Ему было запрещено свидание с родственниками, а также отказано в юридической помощи. «Вынесенный Сай Зав Тхаике приговор является еще одним свидетельством того, что свобода прессы полностью уничтожена в период правления военной хунты», — заявил главред Myanmar Now.
Весной организация «Репортеры без границ» заявила, что Мьянма занимает второе место в мире по количеству заключенных в тюрьмы журналистов, уступая лишь Китаю. В рейтинге свободы прессы за 2023 год Мьянма занимает 176-е место из 180 стран мира. Тем временем Россия находится на 164-й строчке.
По данным местной мониторинговой организации «Информация о задержанных журналистах», по меньшей мере 13 СМИ, включая Myanmar Now, были лишены лицензий, а не менее 156 журналистов арестованы (около 50 из них остаются под стражей). Почти половина из тех, кто до сих пор находится под стражей, были признаны виновными и осуждены. По меньшей мере четыре сотрудника СМИ были убиты, другие подвергались пыткам во время содержания под стражей.
Некоторые СМИ Мьянмы, у которых отозвали лицензии, продолжают работать в подполье, а их сотрудники продолжают вести репортажи, пытаясь избежать ареста. Другие занимаются своей деятельностью из других стран.
1 февраля 2021 года в Мьянме произошел военный переворот. Им руководил главнокомандующий вооруженными силами страны Мин Аун Хлайн. Переворот состоялся после того, как партия «Национальная лига за демократию» получила 83% на парламентских выборах. Военные завили, что результаты голосования были сфальсифицированы.
Через месяц после захвата власти военные провели обыск в офисе газеты Myanmar Now. Некоторые сотрудники, включая главного редактора, спасаясь от уголовного преследования, скрылись, поскольку власти опечатали их дома.