Девушка попросила отгадать, куда она летит, по снимку из самолета. Ответ не заставил себя ждать

Другой комментатор пояснил, как Рейнболту удалось определить место в самолете. Дело в том, что компания Southwest летает только на Boeing 737, поэтому место справа у окна всегда будет с буквой F. А судя по видимости кончика крыла, это 17-й ряд или, возможно, 18-й.