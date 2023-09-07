Девушка попросила отгадать, куда она летит, по снимку из самолета. Ответ не заставил себя ждать

Пользовательница твиттера Kiraa Wells опубликовала фото из иллюминатора самолета и попросила отгадать, куда она летит.
«Не обращайте на меня внимания. Просто высоко в облаках занимаюсь своими делами. Можете догадаться, куда я направляюсь?» — подписала женщина снимок.
Менее чем через 12 часов на пост ответил Тревор Рейнболт — известный игрок в GeoGuessr (игру, где нужно угадать локацию по панорамам из Google Street View).
Рейнболт смог определить ее местоположение с точностью до координат, а также рейс, место назначения, высоту полета и даже место в самолете.
В комментариях под ответом Тревора отметили, что он немного ошибся с высотой, указав 23 050 футов вместо 24 150, судя по Flightradar24.
Другой комментатор пояснил, как Рейнболту удалось определить место в самолете. Дело в том, что компания Southwest летает только на Boeing 737, поэтому место справа у окна всегда будет с буквой F. А судя по видимости кончика крыла, это 17-й ряд или, возможно, 18-й.
Тревор Рейнболт — настоящий король гугл-карт. «Афиша Daily» рассказывала, как блогер помогает зрителям находить памятные им места.