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В Японии вместо учеников на уроки будут ходить роботы, чтобы вернуть отсутствующих в школы

Семён Гудошников
Сегодня в 13:59

В Японском городе Кумамото школа будет использовать двух роботов-помощников, которые позволят отсутствующим детям посещать занятия удаленно. Об этом сообщает The Guardian.

Роботы будут оснащены микрофонами, динамиками и камерами. Учащиеся удаленно смогут подключаться к ним через ноутбуки, посещать те же уроки, что и их одноклассники, и принимать участие в дискуссиях.

Более того, самоходные роботы высотой 1 метр будут свободно перемещаться по школьным помещениям, что позволит отсутствующим участвовать в мероприятиях и общаться с одноклассниками на переменах.

Городской совет по образованию пошел на такие шаги на фоне обеспокоенности из‑за роста числа прогулов детей, усугубленного пандемией ковида. Если в 2018 году учебные заведения не посещали 1283 ребенка школьного возраста, то в 2022-м их число увеличилось до 2760.

Чиновники надеются, что роботы-помощники будут стимулировать школьников посещать занятия удаленно, придадут им уверенности и в конечном счете вернут к очному обучению.

По данным министерства образования, за год — с марта 2021-го по март 2022-го — рекордные 244 940 учеников начальной и средней школы в Японии отказывались ходить на занятия в течение 30 и более дней. В качестве главного фактора ведомство назвало проблемы психического и физического здоровья, вызванные пандемией.

Из‑за пандемии учащиеся пропускали не только занятия, но даже вручения дипломов. В 2020 году вместо учеников филиппинской школы и Токийского университета дипломы получали роботы с прикрепленными планшетами.

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