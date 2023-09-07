В Японии вместо учеников на уроки будут ходить роботы, чтобы вернуть отсутствующих в школы

По данным министерства образования, за год — с марта 2021-го по март 2022-го — рекордные 244 940 учеников начальной и средней школы в Японии отказывались ходить на занятия в течение 30 и более дней. В качестве главного фактора ведомство назвало проблемы психического и физического здоровья, вызванные пандемией.