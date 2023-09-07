В Японии вместо учеников на уроки будут ходить роботы, чтобы вернуть отсутствующих в школы

В Японском городе Кумамото школа будет использовать двух роботов-помощников, которые позволят отсутствующим детям посещать занятия удаленно. Об этом сообщает The Guardian.
Роботы будут оснащены микрофонами, динамиками и камерами. Учащиеся удаленно смогут подключаться к ним через ноутбуки, посещать те же уроки, что и их одноклассники, и принимать участие в дискуссиях.
Более того, самоходные роботы высотой 1 метр будут свободно перемещаться по школьным помещениям, что позволит отсутствующим участвовать в мероприятиях и общаться с одноклассниками на переменах.
Городской совет по образованию пошел на такие шаги на фоне обеспокоенности из‑за роста числа прогулов детей, усугубленного пандемией ковида. Если в 2018 году учебные заведения не посещали 1283 ребенка школьного возраста, то в 2022-м их число увеличилось до 2760.
Чиновники надеются, что роботы-помощники будут стимулировать школьников посещать занятия удаленно, придадут им уверенности и в конечном счете вернут к очному обучению.
По данным министерства образования, за год — с марта 2021-го по март 2022-го — рекордные 244 940 учеников начальной и средней школы в Японии отказывались ходить на занятия в течение 30 и более дней. В качестве главного фактора ведомство назвало проблемы психического и физического здоровья, вызванные пандемией.
Из‑за пандемии учащиеся пропускали не только занятия, но даже вручения дипломов. В 2020 году вместо учеников филиппинской школы и Токийского университета дипломы получали роботы с прикрепленными планшетами.