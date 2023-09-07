Улыбка или открытый рот: MrBeast выяснил, какие обложки приносят больше просмотров роликам на ютубе

Самый популярный ютубер в мире MrBeast рассказал, что шокированное лицо на обложке ролика не помогает набирать просмотры. Результатами своего теста он поделился с подписчиками в твиттере.
В июне этого года видеохостинг сделал доступной избранным блогерам функцию «Тестирование и сравнение», с ее помощью к одному видео можно прикрепить до трех миниатюр и оценить их эффективность.
MrBeast к каждому из своих видео добавил по две картинки: одну с улыбкой и одну с открытым ртом. Чаще всего его зрители кликали именно на те изображения, где блогер держал рот закрытым. «Я закрыл рот на всех своих миниатюрах, и мои видео стали смотреть лучше, лол», — пишет он.
«Теперь, когда я могу устроить A/B-тестирование миниатюр, мне не нужно гадать, я просто загружаю две и вижу, что больше нравится людям. Я бы закрыл рот много лет назад, если бы мог проверить их реакцию», — делится блогер.
«Теперь я не буду открывать рот на обложках, но только что начал войну. И нам не будет покоя, пока все блогеры не закроют рты на миниатюрах», — шутит MrBeast.
Техноблогеру Маркесу Браунли находка коллеги показалась менее однозначной. «У меня есть очень извращенная теория о том, что открытый рот на самом деле приносит больше кликов. Однако в то же время больше людей чувствуют, что попались на кликбейт, и закрывают видео немного раньше. Поэтому на самом деле миниатюры с меньшим числом кликов будут иметь лучшие просмотры».
Миниатюры с гротескно-экспрессивными лицами остаются трендом на ютубе уже много лет. Еще в 2017 году один из крупнейших техноблогеров на платформе Лайнус Себастьян объяснял, что это тактика привлечения внимания к видео в ленте рекомендаций.
По его словам, открытый рот и эмоциональная гримаса помогают миниатюрам выделяться среди других ссылок под роликами и приносят новых зрителей, причем прирост мог составлять до 20%. Хотя этот прием возмущал подписчиков уже тогда, по его оценке, это не нравилось лишь громкому меньшинству пользователей, тогда как просмотры росли, а количество отписывающихся пользователей оставалось незначительным.