Улыбка или открытый рот: MrBeast выяснил, какие обложки приносят больше просмотров роликам на ютубе

Техноблогеру Маркесу Браунли находка коллеги показалась менее однозначной. «У меня есть очень извращенная теория о том, что открытый рот на самом деле приносит больше кликов. Однако в то же время больше людей чувствуют, что попались на кликбейт, и закрывают видео немного раньше. Поэтому на самом деле миниатюры с меньшим числом кликов будут иметь лучшие просмотры».