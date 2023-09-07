В Хакасии журналиста приговорили к 5,5 годам колонии за статью о росгвардейцах, отказавшихся воевать

Суд в Абакане приговорил главреда издания «Новый Фокус» Михаила Афанасьева к 5,5 годам лишения свободы по делу о фейках про армию. Об этом сообщила прокуратура республики Хакасия.
Афанасьева признали виновным по пункту «а» части 2 статьи 207.3 УК — распространение ложной информации о российских военных с использованием служебного положения. По этому обвинению журналисту грозило до 10 лет лишения свободы, но суд учел «наличие смягчающих наказание обстоятельств». Афанасьеву также запретили заниматься журналистской, редакторской или издательской деятельностью на 2,5 года.
Поводом для уголовного преследования стала статья про отказ 11 хакасских ОМОНовцев воевать на Украине. Суд счет недостоверной опубликованную информацию о погибших и раненых росгвардейцах, их заработной плате и ненадлежащем исполнении служебных обязанностей руководством ведомства.
Афансьев вину не признал и заявил, что при подготовке материала опирался на проверенные источники. По его словам, «единственным мотивом публикации было привлечь внимание к застарелым проблемам внутри хакасского ОМОНа».
Журналиста задержали через девять дней после выхода материала — 13 апреля 2022 года, у него дома провели обыск. У Афанасьева пять несовершеннолетних детей.