В Хакасии журналиста приговорили к 5,5 годам колонии за статью о росгвардейцах, отказавшихся воевать

Афанасьева признали виновным по пункту «а» части 2 статьи 207.3 УК — распространение ложной информации о российских военных с использованием служебного положения. По этому обвинению журналисту грозило до 10 лет лишения свободы, но суд учел «наличие смягчающих наказание обстоятельств». Афанасьеву также запретили заниматься журналистской, редакторской или издательской деятельностью на 2,5 года.