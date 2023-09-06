В Таиланде у младенца изменился цвет глаз после лечения от COVID-19

В Таиланде у шестимесячного мальчика изменился цвет глаз после приема препарата для лечения коронавируса. Об этом сообщил Daily Mail.
Врачи прописали заболевшему ребенку фавипиравир. Спустя 18 часов после того, как мама дала мальчику лекарство, она заметила, что глаза сына перестали быть темно-карими и приобрели ярко-голубой цвет.
Женщина обратилась к медикам. Те заявили, что противовирусный препарат выделял флуоресцентное химическое вещество, которое накапливалось в роговицах младенца.
Спустя пять дней после прекращения приема препарата глаза ребенка вернулись к своему привычному цвету. Никаких негативных последствий лечения, в том числе для зрения мальчика, не было замечено.
Фавипиравир является основным препаратом, которое применяют при лечении детей, заразившихся коронавирусной инфекцией. Тем не менее, шестимесячный мальчик стал самым юным пациентом, получившим лекарство.
Фавипиравир, одобренный для использования в Японии, России, Украине, Узбекистане, Молдове, Казахстане и Италии, имеет ряд возможных побочных эффектов. Среди них — повышение уровня мочевой кислоты в организме, диарея и низкое количество лейкоцитов в крови.
Ранее в мире уже фиксировали случаи изменения цвета радужки у пациентов, принимающих фавипиравир. В 2021 году с этим явлением столкнулся мужчина в Индии: его карие глаза временно также приобрели глубокий синий цвет.